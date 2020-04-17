СК завершил следствие по делу чиновника администрации Санкт-Петербурга

Бывшего первого заместителя председателя комитета по строительству правительства Санкт-Петербурга Виталия Жданова обвиняют в получении взятки.

По данным следствия, обвиняемый, занимая высокую должность в администрации Санкт-Петербурга, в 2012 году получил денежное вознаграждение в 2 миллиона рублей от одного из местных предпринимателей.

В обмен было обещано общее покровительство организаций, подконтрольных бизнесмену. В частности, эти фирмы должны были выигрывать конкурсы на заключение государственных контрактов в сфере строительства и реконструкции важных объектов городской инфраструктуры.

"В январе 2013 года он получил взятку в размере 1 миллион 250 тысяч рублей от другого предпринимателя, являющегося фактическим руководителем коммерческой структуры и выступающего подрядчиком по четырем государственным контрактам, заключенным с комитетом по строительству, за выплату авансов по трем государственным контрактам в отсутствие банковских гарантий, обеспечивающих государственному заказчику возврат выданных авансов", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — добавили в ведомстве.

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