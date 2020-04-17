Задержаны начальник полиции и начальник ГИБДД города Георгиевска

В городе Георгиевске Ставропольского края задержаны сразу два больших полицейских начальника. Их подозревают в превышении должностных полномочий, которое выражалось в покровительстве местному предпринимателю.

В Следственном комитете по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

В качестве подозреваемых фигурируют: начальник отдела МВД России по Георгиевскому городскому округу Сергей Боцманов и начальник городского отдела ГИБДД Михаил Бучаидзе.

Как стало известно следствию, в декабре 2018 года сотрудниками ГИБДД в Георгиевском районе был остановлен грузовик местного кирпичного завода. При проверке документов были выявлены нарушения.

К примеру, руководство предприятия нарушало требования о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств.

Инспектором ГИБДД был составлен протокол об административном правонарушении. Однако полицейские начальники:

"…действуя в интересах учредителя кирпичного завода и злоупотребив должностными полномочиями, не привлекли юридическое лицо к административной ответственности, незаконно освободив от наказания в виде штрафа. По версии следствия, сотрудники полиции систематически оказывали покровительство предпринимателю", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Фигуранты уголовного дела задержаны и находятся под домашним арестом. В настоящее время выявляются иные эпизоды их преступной деятельности, добавили в ведомстве.

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