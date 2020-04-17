Суд арестовал подростка, который планировал нападение на школу

Железнодорожный районный суд Красноярска принял решение арестовать 14-летнего подростка, который планировал нападение на школу, на два месяца.

Несовершеннолетний житель Красноярска был задержан накануне сотрудниками ФСБ, у него были изъяты обрез охотничьего ружья, 19 патронов к нему, самодельные взрывные устройства и личные записи, где отражены планы нападения на школу.

На кадрах видео задержания, которое распространили правоохранительные органы, подросток признается, что найденные вещи принадлежат ему и предназначались для "расстрела школы".

Совершить нападение планировалось 19 или 20 апреля.

"Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение оставить подозреваемого под стражей на два месяца, до 17 июня включительно", — сообщили в пресс-службе краевого суда.

Следственный комитет возбудил в отношении несовершеннолетнего жителя краевого центра уголовное дело по подозрению в приготовлении к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывных устройств.

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