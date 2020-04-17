В Туле мошенники получили от страховых компаний семь миллионов рублей

В преступную группу, которая занималась махинациями с автостраховками в Туле, входили девять человек, в том числе бывшие сотрудники ГИБДД. Их обвиняют в совершении 23 эпизодов мошенничества.

По данным следствия, идейным вдохновителем и создателем преступной группы был 38-летний житель Тулы, который привлек своих знакомых к совершению преступлений.

"С марта 2016 по октябрь 2018 года подельники с целью незаконного получения страховых выплат по заключенным ранее со страховыми компаниями договорам обязательного страхования гражданской ответственности и договорам добровольного страхования транспортных средств умышленно инсценировали не менее 23 дорожно-транспортных происшествий на территории города и области", — сообщили в Следственном комитете РФ.

В дальнейшем мошенники получили выплаты по страховкам на сумму более семи миллионов рублей от пяти страховых компаний.

В СК уточнили, что в ходе следствия ущерб был возмещен фигурантами в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд.

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