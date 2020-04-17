Замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края предъявлено обвинение

Бывший высокопоставленный чиновник администрации Алтайского края взят под стражу. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края был задержан накануне. В пятницу, 17 апреля, пресс-служба Следственного комитета сообщала, что ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

"По данным следствия, чиновник получил взятку в размере двух миллионов рублей от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью за принятие юридически значимых решений об определении коммерческой организации в качестве подрядчика выполнения работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения и заключение с ней муниципальных контрактов, а также беспрепятственную приемку выполненных работ", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также сообщается, что с государственной службы обвиняемый был уволен.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что следственный комитет возбудил еще два уголовных дела после массовых беспорядков в колонии строгого режима в Иркутской области, которые начались 9 апреля.