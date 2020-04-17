В Тюменской области преступники орудовали на автотрассах и стоянках

Группа молодых людей совершила 15 краж на территории Тюменской области. Мишенью злоумышленников становились автомобили на стоянках и придорожные кафе и магазины.

Троих молодых мужчин в возрасте 23, 25 и 27 лет подозревают в совершении пятнадцати краж на территории Тюменской области.

Подозреваемые облюбовали одну из автостоянок возле крупного предприятия.

Начиная с декабря 2018 года они похищали с легковых и грузовых автомобилей все, что плохо лежит: магнитолы, музыкальную аппаратуру, аккумуляторы, колёса, фары и тому подобные вещи.

"Также выявлено, что соучастники похитили продукты питания из придорожного кафе и четырех торговых павильонов, расположенных вдоль федеральной трассы "Тюмень — Ханты-Мансийск". Общая сумма ущерба потерпевшим составила более полумиллиона рублей", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Краденое молодые люди сбывали в комиссионные магазины либо продавали любому, кто соглашался купить. Как сообщили в полиции, часть похищенного имущества изъята и будет возвращена законным владельцам.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже, молодым людям может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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