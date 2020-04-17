Увеличилось количество краж еды и ограблений магазинов

Статистика МВД показала — уличная преступность "на карантине" уменьшилась, но доведенные до бедности и отчаяния граждане начали красть продукты и отнимать еду.

Согласно данным на 15 апреля, количество грабежей снизилось на 9,9%, а краж — на 11,2%. Но резко возросло количество продуктовых краж.

Как пояснил "Известиям" криминолог Александр Теохаров, в апреле стало больше грабежей и разбойных нападений с целью кражи именно еды. Причем совершают эти действия не какие-то криминальные элементы, а вполне добропорядочные люди.

По словам Теохарова, существует три группы преступников такого типа.

Ранее судимые

В первую группу входят ранее судимые граждане возрастом от 25 до 45 лет. Как правило, это неженатые и неработающие мужчины. Понятно, что данная категория всегда балансирует на грани фола, а в создавшихся условиях у них просто развязаны руки.

"Освободившись из мест лишения свободы, они, как правило, устраиваются на низкоквалифицированную работу. Но сейчас большинство предприятий малого и среднего бизнеса закрыты, и они вынуждены слоняться по улицам в поисках выпивки и легких денег", — отмечает эксперт.

Именно поэтому текущая ситуация воспринимается ими как возможность вернуться в структуру, где все привычно. А на свободе в нынешних условиях нужно прикладывать усилия, чтобы преодолеть трудности, и стать полноправным членом общества.

Нападения с целью добыть еду

Громкую огласку получило разбойное нападение на пожилую женщину в Казани. На записи с камеры видно, как бывший уголовник не постеснялся напасть на женщину, которая позже скончалась от пережитого шока.

Многие также идут на преступления, связанные с проникновением в жилища и служебные помещения. К примеру, в Новосибирске злоумышленник совершил пять разбойных нападений, забирал деньги и гаджеты.

Имеют место и нападения на продуктовые магазины (в Пензенской области грабитель пытался вынести 12 бутылок пива). В Кемерове мужчина ограбил хозяйку квартиры, к которой явился на свидание, а при попытке скрыться с места преступления через балкон сломал обе ноги.

Теохаров добавил, что чувство безнаказанности у преступников позволяет полиции раскрывать эти дела довольно быстро.

Гастарбайтеры

Вторая категория — это гастарбайтеры, мужчины возраста 20-35 лет, уроженцы стран постсоветского пространства, неженатые, ранее не судимые. Отмечается, что в Санкт-Петербурге группа гастарбайтеров напала на женщину, которая вышла из гипермаркета с пакетами продуктов и начала складывать их в свой автомобиль. Наличие у женщины ребенка никого не смутило. При этом криминалисты отмечают, что нападают они, чаще всего, толпой и в случае сопротивления могут нанести даже ножевые ранения.

Обычные граждане

В третью категорию ситуативно попали обычные граждане. Как правило, "это мужчины в возрасте 20-35 лет, неженатые, ранее не судимые. Это граждане, которые либо дошли "до ручки", либо посчитали, что товар "остался без присмотра".

Аналитик приводит в пример ситуацию с Калининградской областью, где местный житель вывез с работы 25 мешков гречки — это более 1,2 тонны крупы.

В Питере был ограблен курьер по доставке еды. А в Карелии бандиты ворвались в продуктовый магазин. Улов был небогат, но сама история показательная.