В Ульяновске полицейские расследовали кражу, а нашли гранатомет

В Ульяновской области полицейские расследовали серию краж из гаражей, и в ходе обыска у одного из подозреваемых по делу изъяли целый арсенал оружия и в том числе — гранатомет.

Целый арсенал оружия полицейские нашли в частном доме у жителя Железнодорожного района Ульяновска, которого подозревали в серии краж из гаражей.

Мужчина хранил несколько единиц автоматического оружия, обрезы охотничьих ружей, несколько гранат и гранатомет.

Имущество, ранее украденное из нескольких гаражей на территории города, полицейские, кстати, тоже нашли.

Злоумышленники, а по делу проходят 35-летний и 49-летний жители областного центра, похищали силовые двигатели, велосипеды, инструменты и другое имущество.

Уголовное дело возбуждено одновременно по статьям о краже и незаконном хранении оружия.

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