Московского банкира будут судить за крупную растрату

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего президента АО "Коммерческий банк "Глобэкс" Виталия Вавилина. Его обвиняют в совершении крупной растраты с использованием служебного положения.

Расследованием установлено, что бывший президент банка вместе с предпринимателем Алексеем Ананьевым, в 2015 году получил кредит на сумму более 12 миллионов евро на счета двух подконтрольных им компаний.

В дальнейшем они составили соглашение об отступном, согласно которому обязанность выплаты этого кредита ложилась на третью компанию, а она, в свою очередь, заведомо не могла выполнить обязательства по возврату денег.

Полученными в результате махинаций деньгами банка Вавилин и Ананьев распорядились по своему усмотрению.

"Вавилин вину не признал. Ананьев скрылся от органов предварительного следствия и объявлен в международный розыск", — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Дело направлено для рассмотрения по существу в Таганский районный суд Москвы.

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