Замначальника управления ФСБ по Сочи упал с крыши 16-этажного дома

Полковник Владимир Кирилюк, занимавший пост замначальника сочинского управления ФСБ, погиб, упав с крыши 16-этажного дома на Лысой Горе в городе Сочи.

Об этом сообщил телеграм-канал "112".

По версии следствия, причина гибели силовика — самоубийство. Как отмечает "112", на крыше дома, с которой Кирилюк упал, нет следов борьбы. Но на парапете лежали служебное удостоверение и диктофон.

Как предполагают журналисты, с предсмертным посланием полковника. Известно, что у него были проблемы в семье.

Сейчас следователи изучают записи всех имеющихся в округе камер наблюдения. Это может помочь в расследовании.