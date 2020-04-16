Бывшего заместителя мэра Майкопа будут судить за взятки

Прокуратура Республики Адыгея утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы администрации города Майкоп.

Бывшего высокопоставленного чиновника обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: "получение взятки" и "превышение должностных полномочий".

"По версии следствия, чиновник систематически получал взятки за оказание содействия в заключении муниципальных контрактов и выполнении в их рамках соответствующих работ", — сообщили в пресс-службе прокуратуры в Республике Адыгея.

Что касается превышения полномочий, то бывшему вице-мэру вменят в вину то, что он, занимая высокую должность, оказывал давление на одну из местных коммерческих организаций.

Чиновник недвусмысленно рекомендовал представителям фирмы отозвать свою заявку на участие в открытом аукционе. В обмен на это обещал дальнейшее покровительство.

Уголовное дело направлено в Майкопский городской суд для рассмотрения по существу, уточнили в прокуратуре.

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