Прокуратура Республики Адыгея утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы администрации города Майкоп.
Бывшего высокопоставленного чиновника обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: "получение взятки" и "превышение должностных полномочий".
"По версии следствия, чиновник систематически получал взятки за оказание содействия в заключении муниципальных контрактов и выполнении в их рамках соответствующих работ", — сообщили в пресс-службе прокуратуры в Республике Адыгея.
Что касается превышения полномочий, то бывшему вице-мэру вменят в вину то, что он, занимая высокую должность, оказывал давление на одну из местных коммерческих организаций.
Чиновник недвусмысленно рекомендовал представителям фирмы отозвать свою заявку на участие в открытом аукционе. В обмен на это обещал дальнейшее покровительство.
Уголовное дело направлено в Майкопский городской суд для рассмотрения по существу, уточнили в прокуратуре.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала про то, как на Ставрополье женщина-предприниматель незаконно оформила более 600 кредитов на 64 миллиона рублей.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.