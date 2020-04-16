На Ставрополье женщина незаконно оформила более 600 кредитных договоров

Женщину-предпринимателя из Ставрополья обвиняют в мошенничестве. Как выяснило следствие весь ее прибыльный бизнес преимущественно был основан на махинациях с заемными деньгами.

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которую обвиняют в мошенничестве.

"По версии следствия, женщина, являясь индивидуальным предпринимателем, организовала преступную группу. С мая 2007 года по март 2008 года сообщники заключили с банковским учреждением на подставных лиц 635 кредитных договоров якобы для приобретения товаров. Деньги перечислялись на счет предпринимательницы," — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

В результате применения подобной незаконной бизнес-модели, обвиняемая нанесла ущерб кредитной организации на сумму более 64 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Ессентукский городской суд Ставропольского края для рассмотрения по существу, — добавили в прокуратуре.

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