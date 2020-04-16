В хищениях обвиняют 32-летнего директора строительной фирмы, который должен был организовать ремонт дороги в Новосибирской области, но вместо этого просто украл выделенные для этого деньги.
Директору новосибирской коммерческой организации предъявлено обвинение в мошенничестве, которое вскрылось в процессе выполнения работ по содержанию автомобильных дорог.
"В ходе предварительного следствия установлено, что с целью незаконного обогащения 32-летний директор фирмы, являясь также исполнителем организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, похитил денежные средства, выделенные на выполнение контракта", — сообщили в региональном ГУ МВД.
Выяснилось, что мужчина предоставил должностным лицам в местной администрации подложные документы, в которых значились недостоверные сведения относительно реально выполненных объемов и видов дорожных работ.
В результате региональная казна потеряла почти 2 миллиона рублей, которые директор строительной фирмы присвоил.
Решение по данному делу будут выносить в Центральном районном суде Новосибирска.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала об уголовном деле против полицейского на Кубани. Там сотрудник ГИБДД незаконно поставил на учет и легализовал семь угнанных автомобилей.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.