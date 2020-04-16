В Новосибирске украли деньги, выделенные на ремонт дороги

В хищениях обвиняют 32-летнего директора строительной фирмы, который должен был организовать ремонт дороги в Новосибирской области, но вместо этого просто украл выделенные для этого деньги.

Директору новосибирской коммерческой организации предъявлено обвинение в мошенничестве, которое вскрылось в процессе выполнения работ по содержанию автомобильных дорог.

"В ходе предварительного следствия установлено, что с целью незаконного обогащения 32-летний директор фирмы, являясь также исполнителем организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, похитил денежные средства, выделенные на выполнение контракта", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Выяснилось, что мужчина предоставил должностным лицам в местной администрации подложные документы, в которых значились недостоверные сведения относительно реально выполненных объемов и видов дорожных работ.

В результате региональная казна потеряла почти 2 миллиона рублей, которые директор строительной фирмы присвоил.

Решение по данному делу будут выносить в Центральном районном суде Новосибирска.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала об уголовном деле против полицейского на Кубани. Там сотрудник ГИБДД незаконно поставил на учет и легализовал семь угнанных автомобилей.