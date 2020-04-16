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Источник Правда.Ру

На Кубани полицейский помогал регистрировать угнанные иномарки

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Краснодарском крае раскрыта деятельность преступной группы, которая занималась легализацией угнанных автомобилей и их последующей перепродажей.

В том числе в нее входили 30-летний житель Кущевского района Кубани и бывший инспектор ГИБДД.

Уголовное дело возбуждено по семи эпизодам мошенничества, превышению должностных полномочий и двух эпизодах получения взяток.

По данным следствия, с мая 2017 по июнь 2018 года злоумышленники с помощью подставных лиц и подложных документов незаконно поставили на учет, а значит легализовали, семь дорогих иномарок на сумму свыше 8 миллионов рублей.

Ранее эти автомобили были угнаны лицами, которых в данный момент разыскивают

Кроме того, сотрудник ГИБДД получал взятки за постановку на учет машин, которых он не видел и осмотр которых не производил.

"В рамках расследования уголовного дела было проведено 30 экспертиз, в том числе почерковедческие, фоноскопические. Наложен арест на автотранспортные средства, которые были добыты преступным путем. Объем материалов, собранных в отношении указанных лиц, превысил 20 томов", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Саратовской области будут судить за взятки бывшую замминистра экономического развития региона.

Темы полиция краснодарский край следственный комитет
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