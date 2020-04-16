В Казахстане разбился самолет

В Карагандинской области потерпел крушение военный самолет МИГ-31. Об этом сообщает РИА "Новости".

Авария произошла в четверг, 16 апреля, практически сразу после того, как самолет оторвался от земли. Как сообщают в Министерстве обороны, причиной ЧП стал пожар в одном из двигателей. Обнаружив неполадку, летчики увели самолет подальше от населенного пункта и катапультировались. В результате происшествия никто не пострадал.