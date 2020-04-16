Экс-замминистра правительства Саратовской области будут судить

Женщину подозревают в получении взятки на сумму более 13 миллионов рублей. Также под суд пойдет ее муж, который выступал в роли посредника в получении денег.

Сотрудники Следственного комитета по Саратовской области завершили расследование уголовного дела в отношении экс-замминистра экономического развития регионального правительства.

Женщину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, а ее супруга в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, в период с сентября 2013 по февраль 2017 года 38-летняя обвиняемая, занимавшая высокую должность в региональной администрации, получала деньги от местного предпринимателя за то, что он мог вести бизнес в помещениях здания, принадлежащего министерству.

"При этом ее 47-летний супруг-бизнесмен оказывал посредничество во взяточничестве. Сумма взятки составила более 13,4 миллионов рублей. Противоправная деятельность супругов была пресечена сотрудниками УФСБ России по Саратовской области", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в подмосковной Кашире задержали мужчину, который перевозил в своей машине больше килограмма наркотиков.