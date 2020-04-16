Во Франции произошла вспышка коронавируса на борту корабля

Глава штаба ВМФ Франции распорядился расследовать все обстоятельства заражения COVID-19 членов военно-морской группы, в состав которой входят фрегат "Шевалье Поль" и авианосец "Шарль де Полль", сообщила радиостанция "France Bleu".

По информации одного из членов экипажа, уже в середине марта на борту находились люди с симптомами коронавируса, однако министерство обороны не разрешило пришвартоваться кораблю в ближайшем городе и закончить поход досрочно.