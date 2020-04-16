Глава штаба ВМФ Франции распорядился расследовать все обстоятельства заражения COVID-19 членов военно-морской группы, в состав которой входят фрегат "Шевалье Поль" и авианосец "Шарль де Полль", сообщила радиостанция "France Bleu".
По информации одного из членов экипажа, уже в середине марта на борту находились люди с симптомами коронавируса, однако министерство обороны не разрешило пришвартоваться кораблю в ближайшем городе и закончить поход досрочно.
"Глава военно-морского штаба потребовал провести расследование, чтобы сделать выводы о борьбе с эпидемией в рядах военно-морской группы, а также чтобы пролить свет на условия распространения вируса на борту авианосца", — сообщает радиостанция.
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