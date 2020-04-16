В подмосковной Кашире изъяли более килограмма наркотиков

Машину, за рулем которой находился 37-летний житель Воронежа, остановили в районе Каширы. В автомобиле обнаружили целый перечень запрещенных препаратов.

Сотрудники ГИБДД на трассе М-4 "Дон" остановили иномарку. При досмотре автомобиля были обнаружены несколько свертков, полимерных пакетов и контейнеров с подозрительными веществами.

"По результатам химического исследования установлено, что их содержимое является наркотическими средствами — метамфетамином, гашишем и кокаином общим весом более 1 килограмма", — сообщили в региональном ГУ МВД.

В отношении 37-летнего жителя Воронежа, который находился в автомобиле, возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков.

Каширским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее "Прадва.Ру" сообщала о том, что в Красноярске сотрудниками ФСБ был задержан 14-летний подросток, которого подозревают в планировании нападения на школу.