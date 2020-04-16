Житель Красноярского края порыбачил на два миллиона рублей

На Таймыре завершился суд по уголовному делу в отношении местного жителя, которого задержали за вылов осетров на сумму в 2,2 миллиона рублей.

Оперативникам стало известно, что некий гражданин предлагает жителям города Дудинки приобрести рыбу осетровых пород.

Подозреваемый был задержан, им оказался ранее судимый за такие же преступления житель поселка Байкаловска.

У него дома полицейские обнаружили и изъяли 20 замороженных кусков рыбы. Как пояснил мужчина, осетров он поймал с помощью сетей недалеко от Байкаловска специально, чтобы потом продать.

По экспертным оценкам, сумма ущерба составила 2,2 миллиона рублей. В отношении мужчины 1963 года рождения возбудили уголовное дело по статье о незаконной добыче особо ценных биологических ресурсов.

Суд приговорил его к 10 месяцам исправительных работ.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Дагестане мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции и был застрелен.