Мужчина открыл стрельбу, когда его машину попытались остановить для проверки документов, и был убит ответным огнем.
Неизвестный мужчина был застрелен полицейскими в Дагестане, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Инцидент произошел в Табасаранском районе Республики Дагестан. Сотрудники полиции попытались остановить автомобиль "ВАЗ-21014" без регистрационных знаков. В ответ из машины открыли огонь из пока что неустановленного оружия.
Его личность сейчас устанавливают.
В результате перестрелки полицейские не пострадали, но служебная машина получила семь пулевых пробоин.
В салоне автомашины злоумышленника были обнаружены:
Изъятые предметы отправлены на экспертизу.
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