В Дагестане неизвестный обстрелял сотрудников полиции

Мужчина открыл стрельбу, когда его машину попытались остановить для проверки документов, и был убит ответным огнем.

Неизвестный мужчина был застрелен полицейскими в Дагестане, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Инцидент произошел в Табасаранском районе Республики Дагестан. Сотрудники полиции попытались остановить автомобиль "ВАЗ-21014" без регистрационных знаков. В ответ из машины открыли огонь из пока что неустановленного оружия.

Мужчина, который находился в машине и начал стрелять в полицейских, был уничтожен ответным огнем

Его личность сейчас устанавливают.

В результате перестрелки полицейские не пострадали, но служебная машина получила семь пулевых пробоин.

В салоне автомашины злоумышленника были обнаружены:

автоматическое оружие;

самодельное взрывное устройство;

большое количество продуктов питания;

мобильные средства связи;

полиэтиленовый пакет с порошком белого цвета.

Изъятые предметы отправлены на экспертизу.

Ранее Александр Холодов рассказал "Правде.Ру" о том, как самоизоляция влияет на статистику преступлений в России.