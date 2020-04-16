Полицейские изъяли 400 поддельных швейцарских часов

В Москве задержали преступную группу, в которую входили шесть человек. Они занимались продажей поддельных наручных часов известных марок.

По подозрению в незаконном использовании средств индивидуализации товаров задержаны шесть человек: двое предполагаемых организаторов, три курьера и менеджер.

"По имеющейся информации, злоумышленники создали интернет-магазин, где предлагали покупателям широкий ассортимент наручных часов с незаконно нанесенными на них логотипами известных марок", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Одни из таких часов оперативники приобрели за 10 тысяч рублей в ходе контрольной закупки, после чего и задержали злоумышленников.

В общей сложности было проведено восемь обысков в офисах, складах и по местам проживания задержанных в Москве и Ростове-на-Дону. Оперативники изъяли свыше 400 поддельных часов.

Фигурантов дела пока отпустили под подписку о невыезде.

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