В Кемерове задержали грабителя храма

В Кемерове мужчина сорвал со стены храма икону и убежал. Его интересовало не спасение души, а ювелирные украшения, которые были в окладе иконы.

В отдел полиции обратился настоятель одного из местных православных храмов. Он сообщил, что в церковь вошел мужчина, сорвал со стены икону Казанской Божией Матери, в окладе которой находились золотые изделия — цепочка с тремя кольцами и крестом, после чего поспешно скрылся.

Следственно-оперативная группа, которая прибыла на место, обнаружила похищенную икону неподалеку от храма. Злоумышленник разбил стекло и достал только ювелирные украшения.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам

"Им оказался ранее судимый 25-летний местный житель. Задержанный признал свою вину и пояснил, что часть похищенных изделий из золота сдал в ломбард. Остальные украшения полицейские изъяли у него по месту жительства в результате проведенного обыска", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ ("грабеж"). Мужчина может попасть за решетку на четыре года.

Похищенную икону и изъятые украшения сотрудники полиции в ближайшее время вернут настоятелю храма, добавили в ведомстве.

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