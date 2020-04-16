В Московской области суд приговорил к восьми месяцам лишения свободы 33-летнюю женщину. Ее признали виновной в том, что она бросила на улице собственную новорожденную дочь.
"Установлено, что в конце ноября 2019 года женщина оставила свою новорожденную дочь, завернутую в одеяло, на участке местности, покрытой высохшей травой, вблизи одного из домов в поселке Дружба городского округа Раменское. Температура окружающей среды на тот момент составляла — 5 С", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Полуторамесячную девочку обнаружили прохожие, ее доставили в местную больницу, сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Женщину задержали, она полностью признала вину и раскаялась.
Теперь, согласно приговору суда, следующие восемь месяцев ей предстоит провести в колонии-поселении.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о задержании в Удмуртии двух мужчин в торговле наркотиками. У них изъяли порядка двух килограммов запрещенных препаратов.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.