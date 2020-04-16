В Подмосковье осудили женщину, бросившую своего ребенка на улице

В Московской области суд приговорил к восьми месяцам лишения свободы 33-летнюю женщину. Ее признали виновной в том, что она бросила на улице собственную новорожденную дочь.

"Установлено, что в конце ноября 2019 года женщина оставила свою новорожденную дочь, завернутую в одеяло, на участке местности, покрытой высохшей травой, вблизи одного из домов в поселке Дружба городского округа Раменское. Температура окружающей среды на тот момент составляла — 5 С", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Полуторамесячную девочку обнаружили прохожие, ее доставили в местную больницу, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Женщину задержали, она полностью признала вину и раскаялась.

Теперь, согласно приговору суда, следующие восемь месяцев ей предстоит провести в колонии-поселении.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о задержании в Удмуртии двух мужчин в торговле наркотиками. У них изъяли порядка двух килограммов запрещенных препаратов.