Продажу двух килограммов наркотиков пресекли полицейские в Ижевске

В Удмуртии по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан местный житель и житель Республики Татарстан. Мужчины распространяли наркотики через "закладки" на территории нескольких регионов России.

Наркокурьеров задержали в ходе совместной операции сотрудников УФСБ и местной полиции.

Первым в поле зрения правоохранительных органов попал житель Глазовского района Удмуртии. У него нашли 700 граммов синтетического наркотика. Выяснилось, что он должен был спрятать наркотик в тайнике на территории Ижевска.

При изъятии этой закладки оперативники задержали и второго мужчину — жителя Татарстана. Он планировал фасовать оптовую партию по мелким дозам и продавать через интернет в Удмуртии и других регионах.

"В ходе обыска в его квартире обнаружен упаковочный материал и весы. В общей сложности у задержанных изъято около двух килограммов наркотиков", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Возбуждены уголовные дела по факту незаконного производства, перевозки и продажи наркотиков. Максимальное наказание по этой статье возможно вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о задержании замминистра строительства Алтайского края по подозрению в получении взятки.