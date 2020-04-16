В Удмуртии по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан местный житель и житель Республики Татарстан. Мужчины распространяли наркотики через "закладки" на территории нескольких регионов России.
Наркокурьеров задержали в ходе совместной операции сотрудников УФСБ и местной полиции.
Первым в поле зрения правоохранительных органов попал житель Глазовского района Удмуртии. У него нашли 700 граммов синтетического наркотика. Выяснилось, что он должен был спрятать наркотик в тайнике на территории Ижевска.
При изъятии этой закладки оперативники задержали и второго мужчину — жителя Татарстана. Он планировал фасовать оптовую партию по мелким дозам и продавать через интернет в Удмуртии и других регионах.
"В ходе обыска в его квартире обнаружен упаковочный материал и весы. В общей сложности у задержанных изъято около двух килограммов наркотиков", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Возбуждены уголовные дела по факту незаконного производства, перевозки и продажи наркотиков. Максимальное наказание по этой статье возможно вплоть до пожизненного лишения свободы.
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