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Источник Правда.Ру

Мать, бросившую свою маленькую дочь, осудили на 8 месяцев колонии

Происшествия

Маленькую девочку в возрасте 1-1,5 месяцев, завернутую в одеяло, нашли в поселке Дружба округа Раменского. Позже женщина самостоятельно пришла в правоохранительные органы и сказала, что оставила ребенка у знакомой, что являлось неправдой. Однако на допросе мать призналась, что не желала воспитывать дочь и решила от нее избавиться.

Суд приговорил женщину к восьми месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Мать ребенка признали виновной по статье "Оставление в опасности", сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

 

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