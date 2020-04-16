Мать, бросившую свою маленькую дочь, осудили на 8 месяцев колонии

Маленькую девочку в возрасте 1-1,5 месяцев, завернутую в одеяло, нашли в поселке Дружба округа Раменского. Позже женщина самостоятельно пришла в правоохранительные органы и сказала, что оставила ребенка у знакомой, что являлось неправдой. Однако на допросе мать призналась, что не желала воспитывать дочь и решила от нее избавиться.