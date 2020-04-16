Маленькую девочку в возрасте 1-1,5 месяцев, завернутую в одеяло, нашли в поселке Дружба округа Раменского. Позже женщина самостоятельно пришла в правоохранительные органы и сказала, что оставила ребенка у знакомой, что являлось неправдой. Однако на допросе мать призналась, что не желала воспитывать дочь и решила от нее избавиться.
Суд приговорил женщину к восьми месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Мать ребенка признали виновной по статье "Оставление в опасности", сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.