Замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края задержан за взятку

В Следственном комитете РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона. Его подозревают в получении крупной взятки.

По данным следствия, заместитель министра получил вознаграждение в 2 миллиона рублей от руководителя одного из предприятий, которое занимается строительством коммуникаций.

"Взятка предназначалась за принятие юридически значимых решений об определении коммерческой организации в качестве подрядчика выполнения работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения и заключение с ней муниципальных контрактов, а также беспрепятственную приемку выполненных работ", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

В настоящее время заместитель министра задержан. По месту его жительства сотрудниками Следственного комитета и ФСБ проведены обыски.

В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.

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