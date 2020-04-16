Наглость и актерские способности: в Астрахани задержали мошенников

В Астрахани полицейские задержали двоих граждан соседних государств, которые для отъема денег у населения активно подключали актерские способности. Жертвами, как правило, становились женщины пенсионного возраста.

Для того, чтобы ввести их в заблуждение 56-летний гражданин Азербайджана и 36-летний гражданин Грузии разыгрывали настоящее представление.

К пенсионерке на улице подходил мужчина, держа в руках сверток с деньгами. Говорил, что нашел их только что и предлагал разделить пополам.

Тут появлялся второй мужчина, якобы потерявший эти деньги, устраивал скандал и требовал пойти на опознание, поскольку у него есть свидетели.

Первый мужчина соглашался, но пакет с деньгами просил пока посторожить пенсионерку, однако в качестве залога та должна была передать золотые украшения.

Естественно, что после такого обмена мужчины скрывались, а потерпевшие обнаруживали в свертке купюры "банка приколов".

"В прошлом году в полицию поступило десять заявлений от пенсионерок, в результате мошеннических действий доверчивые астраханки лишились своих золотых изделий общей стоимостью более 630 тысяч рублей", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых, которые раньше уже были судимы за подобные преступления и познакомились как раз в колонии. В ходе обыска у них были изъяты сувенирные банкноты с надписью "пять тысяч дублей".

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