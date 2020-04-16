Сотрудник Росгвардии умер на посту в Москве

На территории одного из столичных институтов найден мертвым начальник караула Росгвардии.
Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ИА "Городские новости Москвы".
Как стало известно журналистам, мужчину без признаков жизни обнаружил сослуживец. Он и вызвал "скорую". Однако приехавшие медики помочь уже ничем не могли и только констатировали смерть.
По факту смерти росгвардейца на посту следственные органы начали проверку.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.