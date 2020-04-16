Сотрудник Росгвардии умер на посту в Москве

На территории одного из столичных институтов найден мертвым начальник караула Росгвардии.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ИА "Городские новости Москвы".

Как стало известно журналистам, мужчину без признаков жизни обнаружил сослуживец. Он и вызвал "скорую". Однако приехавшие медики помочь уже ничем не могли и только констатировали смерть.

По факту смерти росгвардейца на посту следственные органы начали проверку.