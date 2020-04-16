В Московской области задержали двоих мужчин, которых подозревают в разбойном нападении на офис коммерческой организации.
Сотрудниками полиции было установлено, что злоумышленники вошли в помещение одного из офисов в подмосковном селе Юдино и под угрозой ножа и пистолета потребовали отдать им деньги.
У мужчины, который находился в офисе, денег не оказалось, но налетчиков это не смутило. Они заставили предпринимателя перевести им деньги на карту, что тот и сделал.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых в совершении противоправных действий по местам их проживания. Ими оказались: 40-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа и 65-летний гражданин Германии", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В квартирах задержанных полицейские нашли и изъяли мобильные телефоны, карты памяти и травматический пистолет, который использовался при нападении на офис.
Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Задержанные заключены под стражу.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Белгороде мужчина трижды обокрал пожилую соседку.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.