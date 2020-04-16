В Подмосковье задержаны подозреваемые в вооруженном налете

В Московской области задержали двоих мужчин, которых подозревают в разбойном нападении на офис коммерческой организации.

Сотрудниками полиции было установлено, что злоумышленники вошли в помещение одного из офисов в подмосковном селе Юдино и под угрозой ножа и пистолета потребовали отдать им деньги.

У мужчины, который находился в офисе, денег не оказалось, но налетчиков это не смутило. Они заставили предпринимателя перевести им деньги на карту, что тот и сделал.

Добычей злоумышленников стали 30 тысяч рублей

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых в совершении противоправных действий по местам их проживания. Ими оказались: 40-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа и 65-летний гражданин Германии", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В квартирах задержанных полицейские нашли и изъяли мобильные телефоны, карты памяти и травматический пистолет, который использовался при нападении на офис.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Задержанные заключены под стражу.

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