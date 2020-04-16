В Подмосковье вспыхнул магазин

Утром четверга, 16 апреля, в деревне Жуковке в Московской области загорелось здание. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что пожар произошел по адресу: городской округ Одинцово, деревня Жуковка, дом 200. К приезду спасателей пламя охватило 300 квадратных метров помещения.

"8.13 локализация — на 300 "квадратах", — сказали в пресс-службе.

Как передали открытые источники, по указанному адресу располагался магазин. Причины возгорания неизвестны, уточняются обстоятельства произошедшего.