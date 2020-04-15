У жителя Мурома изъяли партию нелегальных сигарет

Во Владимирской области полицейские выявили факт хранения и реализации немаркированной табачной продукции.

Оперативники установили, что 46-летний житель Мурома, заведомо зная, что покупка и продажа табачной продукции без специальной маркировки на территории России запрещена, организовал продажу сигарет без акцизных марок.

"Из помещения гаража, находящегося в пользовании подозреваемого, и автомашины оперативники изъяли немаркированные федеральными специальными марками 12 522 пачки табачных изделий различных наименований. Общая минимальная розничная стоимость изъятой табачной продукции составила более 600 тысяч рублей", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Подозреваемый мужчина пояснил, что купил сигареты в интернете, хранил их в гараже и постепенно реализовывал в розницу, доставляя по адресам заказчиков.

Возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ ("приобретение или сбыт товаров без маркировки, предусмотренной законодательством"). Мужчине может грозить до 3 лет лишения свободы.

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