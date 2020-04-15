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Источник Правда.Ру

В Ростове-на-Дону главный бухгалтер присвоила деньги предприятия

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Главного бухгалтера коммерческой организации в Ростове-на-Дону подозревают в присвоении тринадцати миллионов рублей, принадлежащих фирме.

По данным оперативников, 48-летняя местная жительница работала главным бухгалтером на одном из местных коммерческих предприятии. Как ей и было положено в соответствии с должностными обязанностями, она имела доступ к деньгам фирмы.

"В период времени с августа 2018 года по октябрь 2019 года злоумышленница, используя свое служебное положение, неоднократно снимала деньги с расчетных счетов предприятия, предварительно оформив их в свой подотчет", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Деньги предназначались для оплаты текущих расходов предприятия, но главный бухгалтер распорядилась ими по собственному усмотрению.

Общая сумма ущерба составила более 13 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело по статье о присвоении и растрате. Женщине грозит максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о задержании в Ростовской области курьера с крупной партией наркотиков.

Темы полиция ростов-на-дону мошенничество
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