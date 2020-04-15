Главного бухгалтера коммерческой организации в Ростове-на-Дону подозревают в присвоении тринадцати миллионов рублей, принадлежащих фирме.
По данным оперативников, 48-летняя местная жительница работала главным бухгалтером на одном из местных коммерческих предприятии. Как ей и было положено в соответствии с должностными обязанностями, она имела доступ к деньгам фирмы.
"В период времени с августа 2018 года по октябрь 2019 года злоумышленница, используя свое служебное положение, неоднократно снимала деньги с расчетных счетов предприятия, предварительно оформив их в свой подотчет", — сообщили в региональном ГУ МВД.
Деньги предназначались для оплаты текущих расходов предприятия, но главный бухгалтер распорядилась ими по собственному усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по статье о присвоении и растрате. Женщине грозит максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о задержании в Ростовской области курьера с крупной партией наркотиков.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.