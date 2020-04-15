На территории больницы № 5 в городе Львове на Украине произошел взрыв, унесший жизнь одного человека. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что инцидент произошел около четырех часов вечера, причины произошедшего пока не известны.
"Пока неизвестно, что именно взорвалось, но есть информация, что в результате взрыва погиб человек", — передает источник.
Личность погибшего на данный момент не известна, выясняются обстоятельства случившегося.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.