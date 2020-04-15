При взрыве у больницы во Львове погиб один человек

На территории больницы № 5 в городе Львове на Украине произошел взрыв, унесший жизнь одного человека. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что инцидент произошел около четырех часов вечера, причины произошедшего пока не известны.

"Пока неизвестно, что именно взорвалось, но есть информация, что в результате взрыва погиб человек", — передает источник.

Личность погибшего на данный момент не известна, выясняются обстоятельства случившегося.