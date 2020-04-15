Больной коронавирусом убил жену за попытку выгнать его из дома

Житель Лондона с положительным тестом на коронавирус убил свою жену, которая попросила его покинуть дом на почве его болезни. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 6 апреля в доме 66-летнего Хуссейна Эгала и 57-летней Марьян Исмаил. Соседи, услышав ругань и крики, немедленно обратились в полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили на месте происшествия тело Марьян с многочисленными травмами и повреждениями, после чего задержали ее супруга.

В суде Эгал признался в содеянном, объяснив, что совершил убийство из-за попытки жены выставить его из дома.