Начальника тыла Камчатского УМВД будут судить за взятки

Бывшего начальника тыла УМВД России по Камчатскому краю Зоряна Гаврилюка обвиняют в получении взяток в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, Гаврилюк в 2013 году обеспечил победу ООО "АиР" в конкурсе на строительство базы авиационного отряда специального назначения для регионального УМВД.

После заключения контракта он же обеспечил согласование и подписи под актами приемки работ, в том числе и тех, что не были выполнены. В итоге из средств федерального бюджета компании необоснованно было выплачено более 87 миллионов рублей.

Гаврилюк получил взятку в сумме более 3,5 млн рублей

Также в ходе следствия был выявлен еще один факт взятки от представителей той же фирмы.

Полицейскому заплатили 2,5 миллиона рублей за семь выигранных госконтрактов на поставку оборудования и материалов в 2012–2013 годах.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СК РФ.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об авиакатастрофе в Шереметьеве в мае 2019 года.