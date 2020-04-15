В Татарстане учебный самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Инцидент произошел в аэропорту города Бугульмы в Татарстане. Учебный самолет, за штурвалом которого находился курсант, выкатился за пределы взлетной полосы.

Учебный самолет "Cessna-172" при посадке в аэропорту Бугульмы в среду выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет выполнял учебный полет, на борту находился только пилот-курсант, никто не пострадал, — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Приволжской транспортной прокуратуры.

"В 9 часов 55 минут в аэропорту города Бугульмы учебный самолет "Cessna-172" после выполнения учебного полета на 10 метров выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате никто не пострадал, в том числе пилот судна — курсант Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации", — говорится в сообщении.

Уточняется также, что в результате происшествия пострадало только воздушное судно, у самолета сломалась передняя стойка шасси. Размер ущерба, причиненный владельцу самолета, еще предстоит установить.

Транспортная прокуратура взяла на контроль ход проводимой следственными органами проверки по факту происшествия.

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