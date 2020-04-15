В Краснодаре задержали группу сатанистов

Группу сатанистов задержали в Краснодаре. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные пресс-службы краевого управления ФСБ.

Отмечается, что все задержанные являлись адептами международной сатанинской организации под названием Legion Ave Satan. Их обвиняют в публичных призывах к экстремизму — в частности, посредством распространения соответствующей информации в Сети. В данный момент они находятся под подпиской о невыезде. Правоохранители изъяли у всех членов организации тематическую литературу и атрибуты, с помощью которых те проводили обряды. Все вещи направлены на экспертизу.