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Источник Правда.Ру

В Астрахани задержали группу жестоких грабителей

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Молодые люди отнимали у своих жертв деньги и телефоны, жестоко их избивали, снимали свои действия на видео и выкладывали в закрытой группе в интернете.

В начале апреля в полицию обратилось несколько жителей Астрахани, которые рассказали похожие истории.

Злоумышленники заманивали молодых людей в безлюдные места: на пустыри и заброшенные здания, там избивали, запугивали их и похищали деньги и смартфоны.

"С целью подавления воли и устрашения астраханцев им наносили множественные удары по голове и туловищу руками и ногами, а также используя биту. Одного из потерпевших облили бензином и бросили в огонь. К счастью, он смог спастись. Фигуранты, скрывавшие лица под масками-балаклавами, фиксировали все свои действия камерой мобильного телефона, а впоследствии публиковали в одном из закрытых каналов популярного мессенджера", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Оперативникам астраханской полиции, совместно с сотрудниками ФСБ удалось выйти на след нападавших.

Задержания одновременно прошли в разных районах области. Под стражей оказались трое подозреваемых в возрасте от 20 до 27 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в подросток пойдет под суд за участие в массовой драке с поножовщиной в Якутске.

Темы разбой полиция астрахань
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