Подростка будут судить после массовой драки с поножовщиной в Якутске

Подростка 17-ти лет обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью после массовой драки в одной из школ в Якутске.

Следствием установлено, что 4 февраля 2020 года в здании одной из школ города проводились соревнования по мини-футболу. Во время игры между двумя несовершеннолетними школьниками 14 и 17 лет произошел конфликт.

Немного позже они продолжили выяснять отношения уже вне учебного заведения, и каждый позвал с собой компанию друзей. В итоге конфликт перерос в массовую драку.

"В ходе драки один из подростков был повален на землю. Увидев это, один из представителей противоборствующей стороны на почве личной неприязни, из ложно понятых чувств товарищества, нанес принесенным с собой ножом два удара в грудную клетку лежащего на земле несовершеннолетнего. В результате противоправных действий обвиняемого здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред, его доставили в больницу", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Всех участников драки следователям удалось установить в кратчайшие сроки. Материалы о причинении телесных повреждений другим участникам конфликта были выделены в отдельное производство.

"По делу допрошено около 40 свидетелей, проведено 16 очных ставок. Расследование завершено. С утвержденным обвинительным заключением материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу", — добавили в ведомстве.

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