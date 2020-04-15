Пожилая москвичка сбросила с балкона мошенникам 300 тысяч рублей

Сотрудники полиции задержали одного подозреваемого в мошенничестве. Преступникам, а их было несколько, почти удалось обмануть пожилую женщину, но 80-летняя пенсионерка оказалась бдительней, чем они думали.

В полицию с заявлением обратилась 80-летняя жительница столицы. Пенсионерка рассказала, что ей на телефон позвонил мужчина и представился местным участковым полицейским. Он попросил помочь ему в задержании группы мошенников.

Для этого от женщины требовалось снять со счета в банке крупную сумму денег, об этом, якобы, узнают преступники, попытаются завладеть деньгами, тут их и поймают с поличным.

Пенсионерка согласилась, пошла в банк и сняла со счета 300 тысяч рублей. Через некоторое время ей перезвонил тот же мужчина и сказал, что деньги нужно срочно сбросить с балкона.

Женщина бросила пакет с деньгами, а там его уже ждали аферисты, они подобрали деньги и скрылись на машине. Единственное, чего они не учли, что пенсионерка запомнит номер автомобиля.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Байкальской улице задержали одного из соучастников. Похищенные денежные средства возвращены пожилой москвичке. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество)", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как в Подмосковье преступник ограбил квартиру в том момент, когда в ней находились двое детей.