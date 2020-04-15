В Подмосковье преступник ограбил квартиру с детьми

В подмосковном городе Клину задержали преступника, который ограбил квартиру. Тот факт, что в это время в ней находились двое детей, мужчину нисколько не смутил.

В полицию города Клина обратилась местная жительница, которая рассказала, что пока она была с ребенком в поликлинике, в дверь ее квартиры позвонил неизвестный мужчина. Дома в это время находилось двое детей 8 и 12 лет.

Детям мужчина представился знакомым матери, после чего вошел в жилище и похитил ювелирные украшения и мобильный телефон. По данным оперативников, никаких противоправных действий в отношении детей совершено не было.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и по месту проживания и задержали ранее неоднократно судимого 32-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления. В ходе обыска квартиры обнаружены и изъяты похищенные ювелирные украшения. Злоумышленник пояснил, что телефон продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о задержании в Калуге местного жителя по подозрению в производстве и продаже наркотиков.