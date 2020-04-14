В Петербурге аферисты обманули пенсионеров на 3,5 миллиона рублей

В Санкт-Петербурге задержали участников преступной группы, которая специализировалась на мошенничестве в отношении пенсионеров.

Как стало известно оперативникам, преступники звонили пенсионерам по телефону и представлялись работниками различных государственных учреждений.

"Они вводили в заблуждение граждан о возможной выплате компенсации за ранее приобретенные биологически активные добавки. Затем убеждали их в необходимости перевести денежные средства якобы в счет оплаты налоговых сборов, открытия банковского счета и страховки. В случае согласия к потерпевшим выезжал курьер, который забирал деньги", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейскими задержаны пятеро подозреваемых, которые, выполняли роли диспетчеров, курьеров, и предполагаемый организатор.

По предварительным подсчетам у пенсионеров было похищено порядка 3,5 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.

В ходе обысков по местам проживания подозреваемых и в импровизированном кол-центре изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, базы данных пожилых жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, — добавила представитель МВД.

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