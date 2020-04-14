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Источник Правда.Ру

На Кубани бухгалтер много лет обкрадывала родное предприятие

Происшествия » Парад мошенников

В Ейском районе Краснодарского края полицейские расследуют уголовное дело против 40-летней местной жительницы. Ее подозревают в краже и мошенничествах.

Началось все с заявления в полицию от руководителя местного фермерского хозяйства о пропаже денег из закрытого сейфа. Мужчина утверждал, что пропало 350 тысяч рублей.

Сотрудники полиции опросили возможных свидетелей, изучили записи камер видеонаблюдения и задержали бухгалтера предприятия.

Установлено, что злоумышленница, зная, где хранился ключ от сейфа, взяла его и похитила деньги.

Но это оказалась только вершина айсберга

При дальнейшей проверке выяснилась, что обвиняемая, в течение нескольких лет фальсифицировала подписи руководства предприятия в платежных поручениях и снимала деньги с расчетного счета организации.

Таким образом, злоумышленница похитила около семи миллионов рублей.

"В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых обвиняемой статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет", — сообщили в ГУ МВД по региону.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что пожарные ликвидировали возгорание в Московском хостеле, где были эвакуированы 20 человек.

Темы полиция мошенничество краснодарский край
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