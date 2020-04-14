Первый пациент с коронавирусом умер в Новосибирской области

Пожилой мужчина, у которого был официально подтвержден диагноз "коронавирус", скончался в Новосибирской области.

Это первый случай смерти в регионе пациента с COVID-19, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

"Мужчина с диагнозом "коронавирусная инфекция" скончался. Пациенту было 68 лет. Пневмония развилась на фоне тяжелой сопутствующей патологии (сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца)", — говорится в сообщении.

Известно также, что мужчина заболел 1 апреля, пытался лечиться самостоятельно, но 7 апреля был госпитализирован в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию, после чего поместили в отделение реанимации.

С учетом ухудшения состояния 8 апреля пациента перевели на искусственную вентиляцию легких, но все предпринятые меры результата не принесли — мужчина скончался.

По данным на 14 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 46 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 12 пациентов выздоровели и были выписаны. Под медицинским наблюдением находятся 1402 человека.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что в Молдавии коронавирусом уже заболело более 1800 человек.