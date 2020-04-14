Пожарные ликвидировали возгорание в московском хостеле

Во вторник, 14 апреля, в одном из московских хостелов возник пожар. Было эвакуировано 20 человек, о пострадавших не сообщается.

Пожар возник днем 14 апреля в Москве по адресу Жуков проезд, 20. В данном строении в прошлом располагался жилой дом, впоследствии его переделали под хостел.

По предварительным данным, очаг возгорания находился на чердаке под крышей здания.

По оценке пожарных расчетов, прибывших на вызов, пламя распространилось на площади порядка 250 квадратных метров.

До приезда спасателей из здания было эвакуировано двадцать человек. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС, в 16:15 возгорание было полностью потушено. О пострадавших не сообщается.

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