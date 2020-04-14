Мошенник лишил автомобилей 30 жителей Смоленской области

В Смоленской области местного жителя обвиняют в многочисленных эпизодах мошенничества с автомобилями.

По версии следствия, обвиняемый 1988 года рождения организовал достаточно доходный "бизнес", построенный на изъятии старых автомобилей у населения.

С апреля 2018 года по февраль 2019 года он совершил серию мошенничеств по одинаковой схеме.

На сайте бесплатных объявлений мужчина подыскивал продавцов старых автомобилей и предлагал оформить договор купли-продажи в рассрочку либо оставлял долговую расписку на сумму стоимости автомобиля. Как правило, граждане соглашались на такие условия, потому что машины были не новые и недорогие.

Тем временем обвиняемый и не планировал расплачиваться за автомобили. Он просто сдавал их на металлолом или разбирал и продавал на запчасти.

"Суммы причиненного ущерба варьировались от 22 тысяч рублей до 309 тысяч рублей. Таким образом обвиняемому удалось обмануть 30 граждан. Общая сумма ущерба составила более 1,7 млн рублей. Кроме того, еще двух граждан он обманул, пообещав им оказать содействие в получении водительских удостоверений. На них он "заработал" еще 14 тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд, добавили в ведомстве.

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