У жителя Подмосковья изъяли незаконный оружейный арсенал

В Шатурском городском округе Подмосковья у 46-летнего местного жителя нашли склад оружия и боеприпасов.

"При обыске в доме злоумышленника полицейскими обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с обрезом охотничьего ружья, ружьем и частью нарезного огнестрельного оружия, а также более 900 патронов различного калибра", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Первоначальная экспертиза показала, что предмет схожий с обрезом ружья таковым и является. Он вполне пригоден для производства выстрела.

Остальное изъятое оружие и боеприпасы в данный момент находятся на исследовании у специалистов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье за незаконное хранение оружия. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Подозреваемый пока находится под подпиской о невыезде, уточнили в ведомстве.

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