Неудачливый грабитель потерял на месте преступления пакет со всеми инструментами бандитского ремесла и квитанцией об плате услуг ЖКХ в придачу.
Сотрудниками отдела уголовного розыска в Подмосковье был задержан 33-летний местный житель, подозреваемый в совершении разбойного нападения.
Оперативники выяснили, что злоумышленник жертву подобрал заранее - ею оказался местный 56-летний предприниматель.
Дождавшись, когда мужчина выйдет на ежедневную прогулку в соседний лесной массив, подозреваемый напал на него, избил и хотел забрать деньги. Однако денег при себе не было, тогда нападавший потребовал сходить к бизнесмену домой, чтобы взять деньги там.
По дороге потерпевший, который оказался не робкого десятка, схватил палку и начал отбиваться от грабителя. Преступник убежал, а мужчина обратился в полицию.
В пакете были нож, кастеты, маска, пневматический пистолет и квитанция на оплату услуг ЖКХ со всеми данными подозреваемого. В итоге злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело по статье о разбое.
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