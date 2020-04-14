В Подмосковье грабителя нашли по квитанции ЖКХ

Неудачливый грабитель потерял на месте преступления пакет со всеми инструментами бандитского ремесла и квитанцией об плате услуг ЖКХ в придачу.

Сотрудниками отдела уголовного розыска в Подмосковье был задержан 33-летний местный житель, подозреваемый в совершении разбойного нападения.

Оперативники выяснили, что злоумышленник жертву подобрал заранее - ею оказался местный 56-летний предприниматель.

Дождавшись, когда мужчина выйдет на ежедневную прогулку в соседний лесной массив, подозреваемый напал на него, избил и хотел забрать деньги. Однако денег при себе не было, тогда нападавший потребовал сходить к бизнесмену домой, чтобы взять деньги там.

По дороге потерпевший, который оказался не робкого десятка, схватил палку и начал отбиваться от грабителя. Преступник убежал, а мужчина обратился в полицию.

На месте преступления оперативники нашли пакет с полным набором улик, который потерял нападавший

В пакете были нож, кастеты, маска, пневматический пистолет и квитанция на оплату услуг ЖКХ со всеми данными подозреваемого. В итоге злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о задержании в Москве подозреваемого в разбойном нападении и похищении студента.