В Москве задержан подозреваемый в разбое и похищении студента

В столице задержан подозреваемый по уголовному делу о разбое и похищении человека.

Ранее в правоохранительные органы обратился 18-летний москвич, который сообщил, что в районе Китай-города на него напали двое неизвестных.

У молодого человека отобрали мобильный телефон, затем, угрожая ножом, посадили в машину и повезли в неизвестном направлении.

По дороге мужчины продолжали угрожать и запугивать студента, забрали банковскую карту, после чего, остановившись у одного из терминалов, перевели все его деньги к себе на счет и скрылись.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали одного из подозреваемых в арендованной им квартире на улице Павла Корчагина", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ о разбое и похищении человека. Полиция разыскивает второго участника преступлений.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Москве мошенник убедил пенсионерку, что она серьезно больна, и пытался получить полмиллиона рублей за несуществующее лекарство.