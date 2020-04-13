Директор спортивной организации наживался на детях-инвалидах

В Воронежской области 49-летнего руководителя спортивной общественной организации обвиняют в совершении мошенничества с использованием служебного положения в крупном размере.

В ходе следствия выяснилось, что обвиняемым был создан проект по привлечению к спортивным занятиям детей с ограниченными возможностями. Планировалось создать для них благоприятную среду и проводить адаптацию.

В 2018 году для реализации проекта мужчина получил субсидию на общую сумму около 2,5 млн рублей.

"Отдельными статьями расхода руководителем были выделены занятия по баскетболу, а также услуги по перевозке детей, однако свои обязательства он не выполнил и деньги потратил на собственные нужды. Общий ущерб от противоправных действий злоумышленника составил более 700 тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Уголовное дело направлено в суд, который примет окончательное решение по делу. Максимальное наказание за подобное преступление может составить до 6 лет лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала об уголовном деле против главы района в Омской области, которого обвиняют в хищениях при ремонте автодороги.